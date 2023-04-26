أسامة السعيد: مصر لا تنحاز لطرف على حساب الآخر فى أزمة السودان

قال أسامة السعيد، مدير تحرير الأخبار، إن القيادة السياسية هدفها الأول هو حماية المواطن في الداخل والخارج، وأنها لا تقبل أي تهاون في حماية مواطنيها تحت أي ظرف وتسخر كافة الإمكانيات لذلك.

الدولة جسدت شعار أن هناك وطن يقف خلف المواطن في كل مكان

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ"تغطية خاصة"، مع الإعلامية لما جبريل، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة جسدت شعار أن هناك وطنا يقف خلف المواطن في كل مكان، وأن لديهم دولة قوية وأجهزة احترافية لحمايتهم.

وتابع أن مصر تتعامل مع أزمة غير مسبوقة وتحدي هو الأكبر في كل مراحلها، ولكنها قادرة وجديرة بالثقة وتتعامل باحترافية عالية ولديها ثوابت واضحة وهي أنها لا تنسق مع ميليشيات أو الخارجين عن القانون ولكن الدولة تحرص على التعامل مع الجهات الرسمية للدول.

وأكد أن مصر لا تتورط في صراعات أو انحياز لطرف على حساب الآخر في أزمة السودان، وهذا من ثوابت السياسة الخارجية المصرية، وتحرص على استقرارها.