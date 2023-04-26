الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسامة السعيد: مصر لا تنحاز لطرف على حساب الآخر فى أزمة السودان

أسامة السعيد
أسامة السعيد

قال أسامة السعيد، مدير تحرير الأخبار، إن القيادة السياسية هدفها الأول هو حماية المواطن في الداخل والخارج، وأنها لا تقبل أي تهاون في حماية مواطنيها تحت أي ظرف وتسخر كافة الإمكانيات لذلك.

الدولة جسدت شعار أن هناك وطن يقف خلف المواطن في كل مكان

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ"تغطية خاصة"، مع الإعلامية لما جبريل، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة جسدت شعار أن هناك وطنا يقف خلف المواطن في كل مكان، وأن لديهم دولة قوية وأجهزة احترافية لحمايتهم. 

وتابع أن مصر تتعامل مع أزمة غير مسبوقة وتحدي هو الأكبر في كل مراحلها، ولكنها قادرة وجديرة بالثقة وتتعامل باحترافية عالية ولديها ثوابت واضحة وهي أنها لا تنسق مع ميليشيات أو الخارجين عن القانون ولكن الدولة تحرص على التعامل مع الجهات الرسمية للدول.

وأكد أن مصر لا تتورط في صراعات أو انحياز لطرف على حساب الآخر في أزمة السودان، وهذا من ثوابت السياسة الخارجية المصرية، وتحرص على استقرارها.  

السودان السياسة الخارجية المصرية أسامة السعيد انحياز لطرف استقرارها

مواد متعلقة

مسئول الإعلام باليونيسف لـ"القاهرة الإخبارية": أطفال السودان فى خطر

بتوجيهات رئاسية.. تخصيص 4 قطارات "أسوان ـ القاهرة" للقادمين من السودان

الوكالة الدولية للتنمية لـ"القاهرة الإخبارية": الصحة العالمية حذرت من كارثة بيئية فى السودان

البيت الأبيض يؤكد أن أمريكيًا ثانيًا لقى حتفه فى السودان

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

مصرع شاب في حادث تصادم بطريق "الفيوم ـ الإسكندرية" الصحراوي

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

جمارك سفاجا تضبط 13 محاولة تهرب جمركي لطبنجة وطائرة لاسلكية

"الخارجية": إجلاء 2679 مصريًا من السودان حتى الآن

ضبط 3 أشخاص بقنا جمعوا 40 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى