الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس أناكليتوس الأول

كنيسة
كنيسة

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم بذكرى القديس أناكليتوس الأول البابا  شهيد الإيمان، إذ روي الأب وليم عبد المسيح عيد - الفرنسيسكاني، سيرته قائلاً: ولد القديس أناكليتوس فى مدينة آثينا في بلاد اليونان عام 25م . وقد اهتدى الى الايمان المسيحي على يد القديس بطرس الرسول الذي عمده وهذبه وعلمه حقائق الايمان، ثم رقاه الى درجة الكهنوت. وكان متقداً غيرة على خلاص النفوس، مزيناً بالعلم والفضيلة، حتى أهّل ان يكون خلفاً للبابا لينوس على السدة البطرسية. 

وتابع: وهو الحبر الثالث بعد القديس بطرس. فدبر كنيسة الله بكل غيرة وقداسة، وردّ بتعاليمه كثيرين من الوثنيين الى الايمان القويم، وكان يشجع المؤمنين على احتمال الاضطهاد والثبات في ايمانهم. ولشدة محبته وتعلقه بمعلمه القديس بطرس، أقام على اسمه كنيسة صغيرة في الفاتيكان،وفوقها أنشئت فيمَا بعد، كاتدرائية القديس بطرس العظمى. وبعد ان أحسن ادارة الكنيسة مدة احدى عشرة سنة، نال اكليل الشهادة سنة 90.

مُضيفًا: دامت حبريته 12 عام ، وهو الذي قسم روما الى 25 ابرشية وسام عدداً كبير من الكهنة ، علماً بأن المؤرخين اختلفوا في تسمية البابا ، فينما دعاه البعض أناكليتوس ودعاه آخرون كليتوس ، وقد حسم البابا يوحنا 23 الخلاف بتحديد اسمه أناكليتوس ، وعموماً فان المؤرخين الكاثوليك وغير الكاثوليك لطالما اشاروا إلى أن كلا الشخصين واحد ، بحيث أن الاسم الثاني مشتق من اللغة اليونانية.

◄السنكسار؟ 

والسِّنْكِسارُ هو كلمة يونانية أو "الجامع لأخبار الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين المستعمل في كنائس الكرازة المرقسية في أيام وآحاد السنة التوتية" هو كتاب يستخدم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويحوي أخبار وسير قديسين، مرتبة حسب الشهور المصرية. ويقرأ السنكسار في الكنائس أثناء القداس قبل قراءة الإنجيل كل يوم بعد قراءة فصل الإبركسيس، أي قصص وأعمال وسير الرسل.

وكلمة سنكسار أصلها اليونانى سيناكساريون ومعناها جامع أى جامع السير.

ترتيب السنكسار
تم ترتيب السنكسار بحسب أيام السنة بحيث كل يوم من ايام السنة يقابله تذكار أو أكثر . لذلك فيتم قراءة السنكسار بشكل يومي في الكنيسة الأرثوذكسية في القداسات لمعرفة سير حياة القديسين والشهداء في الكنيسة المسيحية أو المناسبات التي تقابل نفس اليوم.

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