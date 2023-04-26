الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية وتكريم المتميزين فى كفر الشيخ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ناقش اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والعميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، مندوبًا عن مدير أمن كفرالشيخ، والعميد أحمد عمارة، المستشار العسكر للمحافظة، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان الشباب.

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، على إنشاء مكتب صحة بقرية 13 الخفير - التفتيش الحامول فصلًا عن الوحدة الصحية بقرية 7 السلام، كما وافق على تخصيص مساحة 3 قراريط لإقامة محطة رفع صرف صحى الكفر الشرقى بالحامول.

كما كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، على جهوده  التي قدمها خلال فترة عمله وكيلًا لوزارة الأوقاف، متمنيًا له التوفيق في حياته المقبلة، كما كرم محمد عطيه عبدالرحيم الدسوقي، مساعد رئيس حي شرق للإزالات والإشغالات، ومحمد صلاح عبدالجليل أحمد، نائب رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، لتميزهما في عملهما.

ومؤخرًا، استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المشروعات الخدمية الجديدة التي سيتم انشاؤها،  كما استعرض نسب التنفيذ في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمطوبس، وما تم الانتهاء منه من مشروعات في 12 قطاعًا، مؤكدًا أنه سيتم تخصيص موقع بالخاشعة لأعمال تدريب طلاب الثروة السمكية وإجراء تجارب البحث العلمي، متناولًا بالشرح تطبيق الخدمات الحكومية، كأول تطبيق إلكتروني تفاعلي تطلقه الحكومة المصرية، لتوعية المواطنين بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات الأداء المرتبطة بها في كل القطاعات، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

تكريم مشروعات خدمية متميزين مجلس تنفيذي كفر الشيخ

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