الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الاتصالات": 70 مليون مستخدم لـ"إنترنت الموبايل" خلال يناير الماضى

الاتصالات
الاتصالات

كشف تقرير حديث عن مؤشرات قطاع الاتصالات صادر عن وزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء، عن أن عدد مشتركي الإنترنت الثابت "الأرضي" سجل نحو 11.13 مليون مشترك خلال يناير 2023 مقارنة بنحو 10.18 مليون مشترك عن نفس الفترة 2022 بزيادة قدرها نحو 950 ألف مشترك بنسبة نمو سنوية 9.30% وشهرية 0.84%، بعد أن سجل خلال ديسمبر السابق عليه نحو 11.04 مليون مشترك.

 

مؤشرات قطاع الاتصالات

 

 

وتابع التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي التليفون المحمول سجلت 69.16% خلال شهر يناير الماضي مقارنة بنحو 68.48% عن نفس الفترة عام 2022 بنسبة نمو سنوية 0.68% وبتراجع شهري بلغ 0.35% بعد أن سجل خلال ديسمبر 2022 نحو 69.51%.

 

مؤشرات الإنترنت الأرضي

 

 

 

وأشار التقرير إلى أن القاهرة الكبري استحوذت على 35% من مشتركي الإنترنت الأرضي "الثابت" تلتها الدلتا بنحو 35%، ثم الوجه القبلي بنحو 15% ومنطقة الإسكندرية ومطروح بنسبة 9%، وأخيرًا مدن القناة والبحر الأحمر وسيناء بنحو 6%.

 

وأوضح التقرير أن مستخدمي الإنترنت "الموبايل" سجل نحو 69.52 مليون مستخدم نهاية يناير الماضي مقارنة بنحو 63.94 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة قدرها نحو 5.58 مليون مستخدم بنسبة نمو سنوي بلغت 8.72% وشهري 0.64% بعد أن سجل خلال ديسمبر السابق عليه نحو 69.08 مليون مستخدم.

 

مؤشرات الإنترنت الموبايل

 

 

 

وأضاف التقرير أن عدد مستخدمي USB مودم سجل نحو 2.53 مليون مستخدم بنهاية يناير الماضي مقارنة بنحو 2.25 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2022 بنسبة نمو سنوية 12.26% وشهرية 4.50% بعد أن سجل نحو 2.42 مليون مستخدم خلال ديسمبر 2022.

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