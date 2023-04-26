وصول مجموعة جديدة من المصريين القادمين من السودان بعد نجاح إجلائهم

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، فيديو لوصول مجموعة جديدة من المصريين القادمين من السودان عبر قاعدة شرق، وذلك بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم.

وأكدت الإعلامية نانسي نور، مراسلة القناة من قاعدة شرق، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع لحظة بلحظة تطورات عودة المصريين من السودان، مع توجيهاته بتيسير كافة الإجراءات لهم.

استقبالهم بالورود والحلوى

وأشارت إلى أن الرحلة تضم أعمارًا متفاوتة وأسرًا، ويتم توزيع الورود والحلوى عليهم من الممر الشرفي الذي أقيم لهم.

وتابعت: القادمون على الرحلة حملوا الأعلام المصرية ورددوا الله أكبر وتحيا مصر، تقديرًا لجهود الدولة لإعادتهم.