الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا أسطفانوس يترأس لقاء زوجات كهنة إيبارشية ببا والفشن وسمسطا

كنيسة
كنيسة

نظمت إيبارشية ببا والفشن وسمسطا، أمس، لقاءً خاصًا لزوجات الآباء كهنة الإيبارشية، في كنيسة القديس الأنبا شنوده بمركز الفشن.

جاء ذلك بحضور نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف الإيبارشية، وتضمن اللقاء محاضرتين ألقاهما نيافته عن "السلام في بيت الكاهن"، وعددًا من الفقرات المتنوعة.

ومن جهته يترأس  البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، مراسم السيامة الأسقفية للأب متى شفيق، مطرانًا على كرسي إيبارشية الإسماعيلية، باسم الأنبا بولا

ياتي  ذلك الخميس ١١ مايو الساعة ١١ صباحًا، بكاتدرائية القديس مرقس الرسول، بالإسماعيلية، بمشاركة أعضاء السينودس البطريركي المقدس.

وعلى صعيد آخر تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للأحتفال بعيد الصعود المجيد، في 25 مايو 2023، بإقامة صلوات القداس الإلهي.

ومن جهته ترأّس قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة في العالم، اجتماعًا للأمانة العامة للمجمع المقدّس عبر الإنترنت.

شارك في الاجتماع أصحاب النيافة المطارنة الأجلّاء أعضاء الأمانة العامة: مار يوستينوس بولس سفر، النائب البطريركي في زحلة والبقاع، ومار فيلوكسينوس متياس نايش، النائب البطريركي في ألمانيا، ومار ديونيسيوس جان قواق، النائب البطريركي في أبرشية شرقي الولايات المتحدة الأميركية، ومار نيقوديموس داود شرف، مطران الموصل وكركوك وإقليم كوردستان وتوابعها، ومار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، ومار يوسف بالي، المعاون البطريركي.

‎افتتح قداسته الاجتماع بالصّلاة، ثمّ انتقل المجتمعون لمناقشة مواضيع كنسيّة مختلفة.

الانبا اسطفانوس الآباء كهنة الإيبارشية آباء كهنة الإيبارشي آباء كهنة الإيبارشية الانبا شنودة الفقرات المتنوعة

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