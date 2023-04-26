مدافع ليستر سيتي يوقع على عقود انتقاله لأتلتيكو مدريد

أنهى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني صفقة التعاقد مع التركي كاجلار سويونكو، مدافع فريق ليستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن تنطلق فترة الانتقالات الصيفية يوم 10 يونيو المقبل، وتغلق يوم 1 سبتمبر من العام الجاري.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس المختص بالانتقالات، فإن سوينكو وقع بالفعل على عقود انتقاله لأتلتيكو مدريد، بعدما تم الاتفاق مع اللاعب على الانضمام للفريق خلال شهر يناير الماضي.

ولعب سويونكو 7 مباريات فقط بقميص ليستر سيتي خلال الموسم الجاري، بمجمل دقائق 529 دقيقة وتلقى بطاقتين صفراوتين دون المساهمة في أي هدف.

ويصارع ليستر سيتي على الهبوط لدوري الدرجة الأولى إذ يحتل المركز الـ17 برصيد 29 نقطة ويفصله نقطة واحدة فقط عن المركز الـ18، أول مراكز الهبوط والذي يحتله فريق إيفرتون.

صفقة انتقال سويونكو لأتلتيكو مدريد ستكون صفقة مجانية خاصة أن عقد اللاعب مع ليستر سيتي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، أي أنه كان متاحًا للتفاوض مع أي نادٍ منذ شهر يناير الماضي.

وانضم سويونكو لصفوف ليستر سيتي قادمًا من نادي فرايبورج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018.

وأكد رومانو أن عقد سويونكو مع أتلتيكو مدريد سيمتد حتى يونيو 2027.

وبدأ سويونكو مسيرته ضمن صفوف نادي مينمين سبور للشباب، وانتقل لنادي بوكاسبور ضمن نفس المرحلة العمرية خلال أكتوبر 2011، واستمر مع الفريق حتى يناير 2013 وانتقاله لفريق ألياجا التركي، وقضى عام ونصف ثم انتقل لنادي ألتينوردو في صيف 2014، وقضى موسمين مع الفريق قبل الانضمام لنادي فرايبورج.

وفي مجمل مسيرته مع ليستر سيتي، لعب سويونكو 130 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع واحد لزملائه في الفريق، من أصل 226 مباراة لعبها طوال مسيرته وسجل 6 أهداف وصنع 2.