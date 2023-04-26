خبير استراتيجي لـ"القاهرة الإخبارية": ميليشيا الدعم السريع المتمردة تخترق كل هدنة

علّق الخبير الاستراتيجي، بدر الدين عبدالحكم، على الهدنة القائمة في السودان، والتي اتُفق عليها بوساطة أمريكية- سعودية، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن ميليشيا الدعم السريع المتمردة تخترق كل هدنة.

وتابع: «القوات المسلحة متفوقة حتى الوقت الحالي ويجري تمشيط الأحياء، وكذلك ملتزمون بالهدنة، وعند النظر في الهدنات الثلاث السابقة كانت التزاما حقيقيا وصادقا، لأن هناك التزامًا دوليًّا، خاصة أن الحكومة ملتزمة أمام المجتمع الدولي، لكن قوات الدعم السريع تنتهز هذه الفرص لجمع أطرافها».