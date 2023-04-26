الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بضرب والدته بالغربية 4 أيام على ذمة التحقيق

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بالتعدي على والدته بالضرب وإحداث إصابتها بالغربية 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بإرسال سلاح الجريمة للطب الشرعي للمعاينة، وسرعة إجراء التحريات بها لاستكمال التحقيق.

وتعود تفاصيل الواقعة ولوصول بلاغ لمركز شرطة المحلة بالغربية من ربة منزل حيال نجلها، باعتدائه عليها وإحداث إصابتها نتيجة خلافات أسرية بينهم.

بالفحص تبين أن للمتهم معلومات جنائية سابقة، واعتدى عليها بواسطة عصا خشبية محدثًا إصابتها بكدمات متفرقة في الوجه والجسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة واتخذت الإجراءات القانونية.

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