الوكالة الدولية للتنمية لـ"القاهرة الإخبارية": الصحة العالمية حذرت من كارثة بيئية في السودان

كشف الدكتور الصادق محمد، مديرالوكالة الدولية للتنمية والعون الإنساني، عن آخر تطورات الأوضاع على الأراضي السودانية.

وقال مدير الوكالة الدولية للتنمية والعون الإنساني خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن ميليشيات الدعم السريع اعتدت على أطقم الجهات الدولية الطبية ومنها الهلال الأحمر.

وأضاف، أن عناصر ميليشيا الدعم السريع تتحرك دون قيادة وتشكل خطرا كبيرا على جهود الإغاثة.

وأكد، أن منظمة الصحة العالمية حذرت من كارثة بيئية في السودان.

وأشار إلى أن ميليشيا الدعم السريع تقوم بانتهاكات ضد المدنيين العزل ومخالفات ضد القانون الدولي والإنساني.