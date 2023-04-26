الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": ميليشيا الدعم السريع تواصل سرقة وترويع الشعب السودانى

الاشتباكات
الاشتباكات

قال محمد إبراهيم مُراسل "القاهرة الإخبارية" من السودان، إن هناك نزوحًا بأعداد كبيرة من الخرطوم إلى الولايات المجاورة.

وأضاف، أن الاشتباكات تتركز في وسط العاصمة السودانية ومنطقة الخرطوم بحري، لافتًا إلى أن ميليشيا الدعم السريع تستغل الحافلات والمركبات المدنية في نقل الأسلحة.

وأوضح، أن ميليشيا الدعم السريع أصبحت في أضعف حالاتها، وبدأت تتجه للاختباء في الأزقة، عقب انفصالها عن مراكز القيادة الخاصة بها.

وتابع أن ميليشيا الدعم السريع تواصل سرقة وترويع الشعب السوداني، مُشيرًا إلى أن هناك مناوشات في العديد من المواقع الاستراتيجية بالسودان.

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