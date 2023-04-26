بيزنطيو مصر يحتفلون بذكرى القدّيس الشهيد في رؤساء الكهنة باسيليوس

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القدّيس الشهيد في رؤساء الكهنة باسيليوس أسقف اماسيا، الذي استشهد حول سنة 322. اشترك في المجمعَين المحلييَن المنعقدين في أنقرة وفي قيصرية الجديدة سنة 314، ضد البدعة الأريوسية.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: "نُريدُ أَن نَرى يسوع" هذا الطلب، الذي تقدم به إلى الرسول فيليبس بعض اليونانيين الآتين إلى الحج في أورشليم بمناسبة عيد الفصح، لا يزال يدوّي روحياً في آذاننا... فكما حدث للحجّاج منذ ألفي سنة، هكذا حال معاصرينا الذين يطلبون من المؤمنين اليوم، وإن بطريقة غير واعية، ليس فقط أن يكلّموهم عن الرّب يسوع المسيح بل أن "يجعلوهم يروه". ألم تتسلّم الكنيسة رسالة إيصال نور الرّب يسوع المسيح في كل حقبة من التاريخ وجَعْلِ وجهه يشع أيضاً أمام أجيال الألفية الجديدة؟.

إنّ شهادتنا تصبح فقيرة، بطريقة غير مقبولة، إن لم نبدأ نحن أولاً بالتأمّل في وجهه... والتأمّل بوجه الرّب يسوع المسيح يقودنا حتمًا إلى ما يقوله الكتاب المقدس بشأنه. فهو من أوّله إلى آخره مليء بِسرِّه، المُعلَن عنه بطريقة محتجبة في العهد القديم والمكشوف تمامًا في العهد الجديد... فإذا ما بقينا ثابتين في الكتاب المقدس، ننفتح على عمل الرُّوح الذي هو في أصل الكتاب وعلى شهادة الرُّسل الذين عاشوا حياتيّاً اختبار المسيح، كلمة الحياة، فرأوه بعيونهم وسمعوه بآذانهم ولمسوه بأيديهم فبواسطتهم، تصلنا رؤية إيمانية ترتكز على شهادتهم التاريخية المحددة.

من جهة أخرى، أقيم يوم تكويني ترفيهي لخدام نشاط التعليم المسيحي، بكاتدرائية مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية، بحضور الأب متى عبد المسيح، راعي كنيسة القديسة تريزا، بالشرابية.

تضمن اليوم محاضرة بعنوان "مفهوم الخدمة وتحديات الخدمة والخدام"، أعقبها تنظيم بعض الألعاب الترفيهية. وانتهى اللقاء بتقييم عام للخدمة، وتطلعات الفترة الصيفية المقبلة.