"المارونية" تحتفل بذكرى مار مارسلّينوس البابا والشهيد

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى مار مارسلّينوس البابا والشهيد الذي ولد في إيطاليا (في مدينة تودي من ولاية أومبريا)، انخرط في سلك الاكليروس الروماني واختير عام 649 اسقفاً على السدة البطرسية.

وقد دعا في السنة نفسها الى عقد مجمع حُرِمَت فبها بدعة المونوتيليين القائلين بإرادة واحدة في المسيح. ألقى القبض عليه الامبراطور كونستانس ونقله الى القسطنطينية، حيث تحمل الآلام الكثيرة. ونفي أخيراً الى البوسفور. توفي عام 656.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: أيّها الآب الأزلي، يا آب الحقّ والعدل الكليّ القدرة، نحن من دونِكَ لسنا سوى فقرٌاء وضُعفاء. ولأنّكَ كما أنتَ، أعطِنا القدرة على أن نعملَ بمشيئتِكَ، وعلى أن تكون مشيئتُكَ وحدها هي ما نريد على الدوام.

هكذا، نُصبِح قادرين على السير على خُطى ابنِكَ، ربّنا يسوع المسيح، بعد أن تكون نفوسنا قد تطهّرت وامتلائنا من أنوار وحرارة الروح القدس. فتَقودُنا نعمتُكَ وحدها إليكَ، أيّها العليّ، الذي بثالوثك القدّوس الكامل والواحد في آن، تحيا وتملك وتنال كلّ مجد، أيّها الربّ الكليّ القدرة، إلى أبد الآبدين.