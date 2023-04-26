الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى الأربعاء الثالث للفصح

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى الأربعاء الثالث للفصح، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: "نُريدُ أَن نَرى يسوع" هذا الطلب، الذي تقدم به إلى الرسول فيليبس بعض اليونانيين الآتين إلى الحج في أورشليم بمناسبة عيد الفصح، لا يزال يدوّي روحياً في آذاننا... فكما حدث للحجّاج منذ ألفي سنة، هكذا حال معاصرينا الذين يطلبون من المؤمنين اليوم، وإن بطريقة غير واعية، ليس فقط أن يكلّموهم عن الرّب يسوع المسيح بل أن "يجعلوهم يروه". ألم تتسلّم الكنيسة رسالة إيصال نور الرّب يسوع المسيح في كل حقبة من التاريخ وجَعْلِ وجهه يشع أيضاً أمام أجيال الألفية الجديدة؟.

إنّ شهادتنا تصبح فقيرة، بطريقة غير مقبولة، إن لم نبدأ نحن أولاً بالتأمّل في وجهه... والتأمّل بوجه الرّب يسوع المسيح يقودنا حتمًا إلى ما يقوله الكتاب المقدس بشأنه. فهو من أوّله إلى آخره مليء بِسرِّه، المُعلَن عنه بطريقة محتجبة في العهد القديم والمكشوف تمامًا في العهد الجديد... فإذا ما بقينا ثابتين في الكتاب المقدس، ننفتح على عمل الرُّوح الذي هو في أصل الكتاب وعلى شهادة الرُّسل الذين عاشوا حياتيّاً اختبار المسيح، كلمة الحياة، فرأوه بعيونهم وسمعوه بآذانهم ولمسوه بأيديهم . فبواسطتهم، تصلنا رؤية إيمانية ترتكز على شهادتهم التاريخية المحددة.

من جهة أخرى، وتحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، نظم الأب أيوب يوسف، راعي كنيسة السيدة العذراء أم المخلّص، ببردنوها بالتّعاون مع دار ق. چيروم للدراسات والتكوين الكتابي، مؤتمرًا تكوينيًا لخدّام الكنيسة، وذلك يومي الرابع والعشرين، والخامس والعشرين من الشهر الجاري.

كان موضوع التكوين مقدّمات الكتاب المقدّس، حيث قام بالتكوين الأب بيوس فرج.