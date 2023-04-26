الكاتدرائية القديمة تحتفل بعيد القديس مرقس لمدة 3 أيام متتالية

أعلنت الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، عن تنظيم نهضة القديس العظيم مارمرقس الرسول، وذلك على مدار ثلاث أيام تبدأ من الجمعة 5 مايو المقبل وحتى الأحد 7 من نفس الشهر.

قالت الكنيسة التي كانت مقرا لبابا الأقباط الأرثوذكس حتى عصر البابا القديس كيرلس السادس والزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إن النهضة تأتي بمشاركة ثلاث من كهنة القاهرة وهم القمص يوسف سمير راعي كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بحي الضاهر، والقس انطونيوس رشدي كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد مارمينا العجائبي بمصر القديمة، والقس اسطفانوس فايز كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بحي الفجالة.

كما تتناول النهضة ثلاث موضوعات هي حياة الكرازة وحياة الطهارة وحياة الاستشهاد، هذا ويشارك بفقرات الترانيم الروحية كل من كورال القديس اسطفانوس، وفريق روح وحياة الخاص بكنيسة السيدة العذراء مريم ورئيس الملائكة الجليل ميخائيل بالخلفاوي.