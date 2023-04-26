الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

إيتمار بن غفير وزير
إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي

اقتحم إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الحرم الإبراهيمي الشريف، في مدينة الخليل المحتلة.

ويأتي اقتحام بن غفير ضمن سلسلة اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المستمرة للحرم الإبراهيمي، منذ أمس الثلاثاء، حيث نفذ المستوطنون رقصات تلمودية داخله.

من جانبه، استنكر حاتم البكري وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية، هذا الاقتحام، معتبرًا إياه انتهاكًا فاضحًا للأماكن المقدسة ودور العبادة، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

انتهاك إسرائيلي لقدسية الحرم الإبراهيمي

وحذر من أن الاحتلال يعمل على تهجير المواطنين الفلسطينيين من الأماكن التي يريد السيطرة عليها في الخليل، وفق مخطط ممنهج تنفذه حكومة الاحتلال مع المستوطنين، موضحًا أن القوات الإسرائيلية سمحت للمستوطنين برفع علم دولة الاحتلال وإطلاق مفرقعات وألعاب نارية على سطح الحرم وفي ساحاته الخارجية، في إطار فرض هيمنتهم الكاملة على الحرم الإبراهيمي ومحيطه، وبهدف تحويله إلى كنيس يهودي.

وأشار إلى انتهاك الاحتلال الفاضح لقدسية الحرم الإبراهيمي ولملكية وقفية خاصة للمسلمين لا يحق لغيرهم ممارسة العبادة فيها، وهذا أمر يقتضي العمل وبشكل جاد لإيقافه والحد منه بشكل كامل وبكل قوة من خلال التوافد على الحرم.

وطالب بضرورة وضع السفراء والقناصل وجميع الجمعيات الإنسانية العاملة في فلسطين والعالم بصورة ما يجري داخل الحرم الإبراهيمي وبمحيطه من انتهاكات واعتداءات صارخة بقوة السلاح.

الحرم الابراهيمي إسرائيل وزير الأمن القومي بن غفير الخليل

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