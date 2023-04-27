الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية: إطلاق أحدث دورات المقبلين على الزواج مايو المقبل

الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية

أعلن مركز الكورسات المتخصصة بكاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس بحلوان، بالتنسيق مع معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادي، إطلاق أحدث دورات المقبلين على الزواج والتي أقرها المجمع المقدس كشرطًا أساسيًا ضمن اشتراطات استخراج تصريح الزواج.

ووفقًا لمطرانية حلوان والمعصرة، فتبدأ الدورات يوم الأربعاء الموافق 10 مايو، لتنتهي يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو، لتستغرق شهرين بمعدل يومًا في الأسبوع، وهو الأربعاء.

ويتحصل الخريج على شهادة تثبت اجتيازه الدورة التدريبية مما يمكنه من استكمال إجراءات الحصول على تصاريح الزواج من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وصلى نيافة الأنبا چوزيف الأسقف العام بأفريقيا القداس الإلهي في كنيسة الشهيدين مارمرقس ومارمينا في ويندهوك، عاصمة ناميبيا، مع مجموعة مؤسسة CMANA Group للخدمة الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية وإحدي العائلات المصرية.

وفي اليوم ذاته حضر نيافته اجتماع شمامسة وشباب الكنيسة والذي حضره شباب وشمامسة من ناميبيا ومصر وإثيوبيا وزيمبابوي، وحضره أيضًا مجموعة كبيرة من مؤسسة CMANA .

كما استقبل نيافة الأنبا مارك أسقف إيبارشية باريس وشمالي فرنسا، بكنيسة القديسين مارمينا وأبو سيفين والبابا كيرلس السادس، بضاحية كولمب التابعة للإيبارشية، مونسنيور ماتيو روچيه أسقف الكنيسة الكاثوليكية لمدينة نانتير في محافظة ٩٢ بفرنسا.

وحرص الأسقف الضيف على حضور القداس حتى نهايته، وأبدى انبهاره بالحضور الكبير من الأقباط في القداس، خصوصًا من الشمامسة الأطفال والشباب.

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