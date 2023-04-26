الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا بنيامين: المسيح ظهر 11 مرة عقب قيامته.. تعرف على الوقائع

الانبا بنيامين
الانبا بنيامين

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بفترة الخماسين المقدسة.

وقال الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، إن المسيح ظهر 11 مرة عقب قيامته من الاموات بحسب الايمان المسيحي.

وقال في كتاب الأعياد السيدية في الكنيسة القبطية إن الظهور الأول كان للمريمتين مريم المجدلية ومريم الأخرى، بينما الظهور الثاني كان لمريم وهي تبكى عند القبر عندما ظنته أنه البستاني فظهر لها المسيح مخصوص لكي يقول لها لا تبكى، والظهور الثالث كان لتلميذيّ عمواس.

الظهور الرابع كان للتلاميذ العشرة في العلية، وهؤلاء الأربع ظهورات في نفس يوم القيامة، بينما الظهور الخامس كان للتلاميذ ومعهم توما الأحد الجديد، وذلك في أول يوم أحد بعد القيامة.

الظهور السادس كان للتلاميذ جميعًا في الجليل، حيث أن السيد المسيح أصر على أن يُقابل التلاميذ في الجليل، لأن الجليل هو المكان الذي تقابل فيه مع التلاميذ لأول مرة، وكان يريد أن يبدأ مع التلاميذ بداية جديدة وأراد أن يقول لهم هلم ننسى ما مضى الإنكار والخيانة والهروب وهلم نتقابل وكأننا نتقابل لأول مرة شيء رائع.

والظهور السابع كان في بحر طبرية حيث تم صيد 153 سمكه وفي بحر طبرية كان هناك سبع تلاميذ، بينما الظهور الثامن كان لبطرس وحدة حيث قام بعتابه قائلاً: "يا سمعان ابن يونا" أتحبني أكثر من هؤلاء؟!" والظهور التاسع كان ليعقوب وحده وهو أول رسول شهيد، والظهور العاشر كان للخمسمائة أخ، والظهور الحادي عشر كان على جبل الصعود.

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