باحث سياسي لـ"القاهرة الإخبارية": ميليشيا الدعم السريع تتخذ من السودانيين دروعا بشرية

قال محمد عثمان الباحث السياسي، إن الجيش يسيطر تمامًا وميليشيا الدعم السريع تتخذ من السودانيين دروعا بشرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، لفضائية القاهرة الإخبارية، أن هناك العديد من الضغوط الخارجية يمكن أن تمارس على الأطراف السودانية تتمثل في دخول قوات أجنبية تحت البند السابع للسودان؛ لضرورة التعامل مع الحالات الإنسانية الحرجة التي لا يعيرها الطرفين المقتتلين لا يعيروها أي اهتمام ويضربوا بها عرض الحائط.

وأكد، أن الطرفين المقتتلين في السودان مازالوا متمسكين بالخيار والتصعيد العسكري لتحقيق العديد من الانتصارات على أرض المعركة، مشددًا على أن هذه المعركة لا يوجد فيها منتصر والجميع فيها خاسر ويدفع فاتورة انعدام الأمن والمشاكل الإنسانية التي نعاني منها الآن.