الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث سياسي لـ"القاهرة الإخبارية": ميليشيا الدعم السريع تتخذ من السودانيين دروعا بشرية

ميليشيا الدعم السريع
ميليشيا الدعم السريع

قال محمد عثمان الباحث السياسي، إن الجيش يسيطر تمامًا وميليشيا الدعم السريع تتخذ من السودانيين دروعا بشرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، لفضائية القاهرة الإخبارية، أن هناك العديد من الضغوط الخارجية يمكن أن تمارس على الأطراف السودانية تتمثل في دخول قوات أجنبية تحت البند السابع للسودان؛ لضرورة التعامل مع الحالات الإنسانية الحرجة التي لا يعيرها الطرفين المقتتلين لا يعيروها أي اهتمام ويضربوا بها عرض الحائط.

وأكد، أن الطرفين المقتتلين في السودان مازالوا متمسكين بالخيار والتصعيد العسكري لتحقيق العديد من الانتصارات على أرض المعركة، مشددًا على أن هذه المعركة لا يوجد فيها منتصر والجميع فيها خاسر ويدفع فاتورة انعدام الأمن والمشاكل الإنسانية التي نعاني منها الآن.  

 

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

الرئيس السيسى يؤكد لرئيس المجلس الأوروبى دعم مصر الكامل للشعب السودانى

هل يوم الخميس إجازة رسمية في مصر؟

إحالة 4 متهمين فى قضية «ولاية السودان الإرهابية» للمفتي

رئيس الوزراء يستعرض نتائج الدراسة الاكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى