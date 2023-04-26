الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس صحة الشيوخ يطالب بتطوير خدمات اللجان الطبية المتخصصة

د علي مهران
د علي مهران

قال الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن قطاعات وزارة الصحة شهدت تطوير ملموس خلال الفترة الماضية، لكن ما زال قطاع المجالس الطبية يحتاج إلى مزيد من التطوير لتلبية احتياجات المترددين على المجالس الطبية المتخصصة.

وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان في مجلس الشيوخ في بيان صحفي، أنه سبق وتقدم باقتراح برغبة في لجنة حقوق الانسان خاص بالمعوقات التي تواجه المترددين للحصول على  بطاقة الخدمات المتكاملة، لافتا أن المعوقات كثيرة ومنها زيادة عدد المتقدمين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وهو عدد كبير ومنهم من لا يستحق الحصول عليه، مشيرا إلى أن سبب زيادة عدد المتقدمين عدم الدراية والوعي الكافي للحالات التى تستحق هذا الكارت وبالتالي الحل أن يتم النشر على موقع التقديم، الشروط الخاصة بالحالات التى تستحق هذه الخدمة وإستخراج الكارت وبالتالي من لا يستحق لا يتقدم بطلب الكارت وبالتالي نستطيع تقليل عدد المتقدمين لهذا الكارت ويذهب فقط لمستحقيه.

وأوضح الدكتور علي مهران أنه لابد من تسهيلات دفع الرسوم من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية المختلفة، وذلك لأن هناك بعض الأماكن يقوم كل متقدم يدفع 100 جنيه للجنة الفرعية ويدفع 100 أخرى في حالة عدم استكمال أوراقه وبالتالي الحل يكمن في أن يتم دفع المبلغ مرة واحدة عبر الوسائل الإلكترونية المختلفة، بالإضافة أنه لابد من تفعيل وسيلة جديدة في المجالس وهي الفيديو كونفرانس لتساعد ذوي الهمم في مختلف المحافظات.

ولفت الدكتور على مهران أيضا إلى عدم وجود لجان تخصصية في بعض التخصصات، في كل المحافظات مثل أطفال طيف التوحد، والإعاقات الذهنية، والنفسية، والمرض المزمن،  وبالتالي يجب زيادة عدد اللجان المتخصصة وتوفيرها في المحافظات أو التعاون مع المستشفيات الجامعية والتى لديها متخصصين فى كل المجالات.

وأشار رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، أنه عندما يتم طلب فحوصات مع او اشاعات من المرضي خاصة أصحاب الإعاقات البصرية او السمعية للأسف هناك بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة  ليس لديها أجهزة  كافية لحدوث تكدس للمرضي في المستشفيات الموجودة فى مستشفيات الجامعات ،وبالتالي  التعاقد وزارة الصحة مع مراكز متخصصة  ذات سمعة طيبة لحين توفير الأجهزة ويرفع العبء عن المرضى بمستشفيات وزارة الصحة.

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رئيس صحة الشيوخ يطالب بتطوير خدمات اللجان الطبية المتخصصة

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