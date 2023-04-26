"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو اعتداء شاب على والدته بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو على فيسبوك يتضمن تضرر سيدة من اعتداء نجلها عليها بالضرب محدثًا إصابتها بسبب خلافات أسرية بينهما.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 الجاري تبلغ لمركز شرطة المحلة بالغربية من ربة منزل مقيمة بدائرة المركز القائمة على نشر مقطع الفيديو المشار إليه، بتضررها من نجلها له معلومات جنائية مقيم بذات العنوان بالاعتداء عليها بالضرب بعصا خشبية محدثًا إصابتها بكدمات متفرقة بالوجه والجسم، حال تواجدهما بالمنزل محل إقامتهما بسبب خلافات أسرية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.