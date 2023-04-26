الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ قنا: المراكز التكنولوجية نجحت في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن

نائب محافظ قنا
نائب محافظ قنا

نائبا عن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عقد الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، اجتماعا لمتابعة جهود أعمال لجنة متابعة المراكز التكنولوجية خلال الفترة الماضية، بحضور حسام حموده السكرتير العام للمحافظة وأحمد يوسف مدير وحدة التحول الرقمي بالمحافظة.

واستعرض نائب محافظ قنا خلال الاجتماع التدريبات وأعمال رفع الكفاءة التي تقوم بها وزارة التخطيط لمديري المراكز التكنولوجية وموظفي الشباك ومشرفين النظام والادارات الخلفية علي عمل قانون المحال العامة، وورش تدريب جميع العاملين بالمنظومة لتقدم خدمة مميزة وحضارية تليق بالمواطن ويستطيع الحصول عليها من مكان واحد مؤهل على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين.

وتابع الدكتور حازم عمر تطبيق قانون المحال العامة وتقديم التقارير الدورية لوزارة التنمية المحلية ، مشيرا إلى أن المحافظة حريصة على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز بشأن توفيق الأوضاع لأصحاب المحلات وأصحاب كافة الأنشطة بنطاق المحافظة، موجها بعمل إنذارات لأصحاب المحال بسرعة التقدم لإنهاء التراخيص وتوفيق أوضاعهم لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

وأكد نائب محافظ قنا، على أهمية التنسيق المستمر مع الجهات الخارجية التي لها دور في استخراج رخص المحلات العامة (الأمن الصناعي - جهاز حماية البيئة - هيئة سلامة الغذاء وغيرها)، وكذلك التنسيق والمتابعة المستمرة لأعمال توصيل المرافق وإصدار شهادات المتغيرات المكانية. 

وأضاف "عمر" أن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، نجحت في تحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من المحليات والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

اشرف الداودي استقبال المواطنين أعمال لجنة اشرف استخراج

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