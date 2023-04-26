إطلاق معرض الابتكارات داخل جامعة بنها فى القليوبية

أعلنت جامعة بنها، إطلاق معرض الابتكارات الثاني بجامعة بنها 2023 "أيادي مصرية" تحت إشراف مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، وذلك في 21 مايو المقبل.

تأتي الفعاليات برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، وتنسيق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة داخل الجامعة.

وأوضح بيان صحفى صادر من الجامعة، أنه سيتم استقبال المشاركات حتى يوم الاثنين الموافق 15 مايو المقبل.

وأضاف بيان إدارة جامعة بنها، أنه يتم إتاحة الفرصة للمشاركة في قطاعات القطاع الهندسي (الروبوتات، الصناعات الجديدة والمتطورة، إحلال المنتجات المستوردة) وقطاع البرمجيات وعلوم الحاسب (تطوير البرمجيات/ التطبيقات، الذكاء الاصطناعي) والقطاع البيطري والزراعي (منتجات زراعية وحيوانية، الإعلان والإنتاج الداجنى أو الحيواني)

القطاع الصحي (مخرجات البحث العلمي القابلة للتصنيع والتسويق، الكليات المعنية (الطب والتمريض والعلوم) وقطاع الصناعات المتنوعة (الملابس، المنتجات المنزلية، بدائل المنتجات المستورة ).

وأكمل البيان الصحفى الصادر من إدارة جامعة بنها، أنه ستمنح جوائز مالية لأفضل الابتكارات المقدمة من العارضين، حيث تحصل المراكز الثلاثة الأولى لكل قطاع على جوائز نقدية قيمتها:

المركز الأول: 15 ألف جنيه

المركزالثاني: 10 آلاف جنيه

المركز الثالث: 7 آلاف جنيه

شروط الاشتراك بالمعرض:

تقبل المشاركات في صور فردية أو فرق لا تتجاوز 5 أشخاص.

المشاركة مفتوحة لجميع الجامعات المصرية (أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والموظفين).

ليس شرطًا وجود نموذج أولي للمشاركة، ولكن يُعَدُّ وجود نموذج أولي افضلية للمنافسة.

وأضاف البيان الصحفى للجامعة أنه تحجب المشاركات إذا كان الفرد الفريق حصل على جائزة او دعم مالي على نفس الفكرة المقدمة مسبقا.

تحجب الجوائز عن أي قطاع إذا كانت نسبة تقييمه أقل من 60 %.

على من يرغب في المشاركة، التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/hX5T1eQBtdtnqKFW9