3 وقائع منتظرة في قمة أرسنال ومانشستر سيتي الليلة

يستضيف ملعب “الاتحاد”، مساء اليوم الأربعاء، قمة الدوري الإنجليزي بين أرسنال المتصدر ووصيفه مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة الـ33.

وقد تحدد مباراة اليوم بنسبة كبيرة ملامح بطل النسخة الحالية من البريميرليج، حيث يحتل مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة.

بينما يتصدر فريق أرسنال، تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 75 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على ملعب "الإمارات" هذا الموسم، قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 3-1.

ويتفوق تاريخيًا أرسنال على السيتي في 51 لقاء سابق حيث فاز في 23 وخسر 18 وتعادلا في 10 لقاءات.

“الدستور” في السطور التالية يستعرض لكم 3 أشياء منتظرة في قمة البريميرليج الليلة..

أرتيتا وجوارديولا

يتواجه الأستاذ مع تلميذه في تحد جديد اليوم حيث يلعبان اللقاء رقم 9 بينهما في مسيرتهما التدريبية ويتفوق جوارديولا بـ8 انتصارات مقابل فوز وحيد لأرتيتا.

وفي الدوري لم يعرف أرتيتا أبدًا الفوز على جوارديولا وكان الفوز الوحيد عليه في نصف نهائي كأس الاتحاد موسم 2020.

دخول التاريخ

يسعى كيفين دي بروين متوسط ميدان السيتي، دخول تاريخ مواجهات الفريقين مساء اليوم حيث يريد تصدر ترتيب هدافي القمة تاريخيًا.

دي بروين يحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف متساويًا مع رحيم ستيرلينج لاعب السيتي السابق وتشيلسي الحالي.

ويحتل صدارة ترتيب هدافي المواجهة مهاجم السيتي السابق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو بـ 8 أهداف.

كسر الهيمنة

يرغب أرسنال في لقاء اليوم كسر هيمنة السيتي التي استمرت 15 لقاء متتاليا في مسابقة الدوري دون أن يعرف الجانرز طعم الفوز.

وكان آخر فوز لأرسنال على سيتي في الدور الأول من موسم 2015-2016 بهدفين لهدف.

ولم يعرف بعدها أرسنال الفوز على السيتي في 15 لقاء بواقع 12 انتصارا للسيتي و3 تعادلات.