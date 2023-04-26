الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الخميس 27 أبريل

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غد الخميس الموافق 27 أبريل 2023 بمحافظات مصر.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عن حالة الطقس غدًا الخميس 27 أبريل 2023، حيث يشهد طقس الغد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق سواحل مصر الغربية بشكل متقطع.

ولفت بيان الأرصاد الجوية، إلى أن من بين الظواهر الجوية، لطقس الخميس نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وجنوبي سيناء والصعيد.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأسبوع الأخير من أبريل سيكون مائلًا للبرودة صباحًا، حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ولفت بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، حيث من المقرر أن تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، فيما تسقط الشبورة المائية على معظم الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

من المتوقع أن تتزايد فرص سقوط الأمطار الخفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، بينما تشهد مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد لرياح على فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غد الخميس 27 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

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