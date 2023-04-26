بالتعاون مع 3 وزارات.. شمال سيناء تجري سباق الهجن بالعريش

أعلنت محافظة شمال سيناء، انطلاق بطولة سباق الهجن بالعريش ضمن احتفالات العيد القومي لمحافظة شمال سيناء، وذلك على مدار يومين تستضيف محافظة شمال سيناء سباق الهجن الذي يتم تنظيمه ضمن فعاليات الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش، بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والثقافة ومجلس القبائل والعائلات المصرية».



وتشتهر مدن سيناء بفعاليات سباق الهجن وتحديدًا العريش، استعدادات مكثفة تم مراجعتها من جانب محافظة شمال سيناء لانطلاق المهرجان بمشاركة هجانة من المحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن، مع تنظيم الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية ومعرض للمنتجات السيناوية على هامش السباق.

وجرى تنفيذ تجهيزات ورفع كفاءة مضمار الهجن والمبنى الإداري والمنصة الرئيسية وصالة كبار الزوار والبوابة الرئيسية ووجهة النادي، بالإضافة إلى صيانة الطريق المؤدي إلى النادي مع إنارة أعمدة الكهرباء بطول الطريق ورفع كفاءة الإنارة الداخلية وتوفير مولد كهرباء احتياطي وسيارة مياه بصفة دائمة، إلى جانب توفير بانرات إعلانية عن السباق بطول طريق العريش القنطرة شرق.

فيما أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد، عن مشاركة محافظة الوادى الجديد، فى مهرجان سباق الهجن بالعريش بشمال سيناء، حيث يبدأ السباق بمشاركة 18 جملا و20 متسابقا، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادى الجديد وعدد من الوزراء والمحافظين.

وقال بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، إن محافظ الوادى الجديد وجه بتوفير الدعم للانتقالات من المحافظة وتحفيز المتسابقين من محافظة الوادي الجديد لتحقيق مراكز متقدمة فى السباق، وذلك ضمن جهود نشر رياضة الهجن في مصر ودورها في الترويج السياحي ودعم السياحة بشكل كبير في مصر والنهوض بها والعمل على تنمية السياحة بشكل كبير .

