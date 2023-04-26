حبس متهم بغسل 30 مليون جنيه من تجارة مشبوهة

أمرت الجهات المختصة، اليوم الأربعاء، بحبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات مشبوهة لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات.

وتبين أن المتهم استخدام موظف سابق أنشطة مشبوهة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة تلك الأنشطة.

وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية- عقارات- سيارات- وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه.