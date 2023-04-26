الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بغسل 30 مليون جنيه من تجارة مشبوهة

حبس
حبس

أمرت الجهات المختصة، اليوم الأربعاء، بحبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات مشبوهة لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات.

وتبين أن المتهم استخدام موظف سابق أنشطة مشبوهة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة تلك الأنشطة.

وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية- عقارات- سيارات- وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه.

النيابة العامة التحقيقات أنشطة مشروعة مجالات مشبوهة

الأكثر قراءة

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

صعود محدود لمؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

مفاجأة مدوية بشأن تأخر مستحقات لاعبى الزمالك (خاص)

الهجرة: إعادة 1539 مواطنًا من السودان حتى مساء الثلاثاء.. وعملية الإجلاء بتوجيه مباشر من الرئيس

حريق فى مزرعة دواجن بالإسماعيلية (صور)

"المترو" تصدر بيانًا بشأن العطل المفاجئ فى الخط الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

محمد رفعت

المُحرض الرياضى!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة