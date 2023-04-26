وزير التنمية المحلية: استئناف تدريب القيادات المحلية بمركز سقارة 30 أبريل الجاري

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة سيستأنف دوراته التدريبية يوم 30 أبريل المقبل، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

يشهد الأسبوع المقبل وهو الأسبوع الـ35 من الخطة التدريبية للمحليات تنفيذ 5 دورات تدريبية وهي: دورة تنمية مهارات القيادات في مجال تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والتكيف مع التغيرات المناخية، ودورة إعداد دراسات الجدوى القبلية وإعداد المخططات التنموية المنفذة بواسطة برنامج تنمية الصعيد، ودورة برنامج الأتوكاد Autocad، ودورة الكتابة الصحفية وإعداد وتحرير المواد الإخبارية والصحفية والتعامل مع الإعلام وإنشاء وإدارة صفحات شبكات التواصل الاجتماعي للتسويق الحكومي وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسات، ودورة التفكير التصميمي وريادة الأعمال داخل المؤسسات الحكومية في المحليات، ويستفيد من الدورات التدريبية 140 متدربًا من جميع المحافظات.

وقال آمنة إن ملف تدريب وتأهيل الكوادر والقيادات المحلية يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد بالمحليات، ما يجعل الإدارة المحلية وكوادرها قادرين دوماً علي النجاح فيما يوكل إليهم من مهام ومسئوليات، وقادرين على التميز وتقديم نماذج ملهمة.

وأوضح آمنة أن دورة تنمية مهارات القيادات في مجال تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والتكيف مع التغيرات المناخية والتي ينفذها وحدة إدارة المخلفات بالوزارة يستفيد منها 28 متدرباً من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، حيث تتناول الدورة عدة موضوعات محورية منها التعريف بمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها وأبعادها ومجالتها، والمبادرات والجهود المبذولة لتنفيذ رؤية مصر 2030 واستغلال الموارد الطبيعية في الطاقة الجديدة والمتجددة، والتعريف أيضاً بأهمية التوعية البيئية وآليات تنفيذها والجهات المشاركة فيها والفئات المستهدفة، والرصد البيئي والتنسيق مع الجهات المختلفة، كما يتم ايضاً التعريف بالكتب الدورية والقوانين لتطبيق الإلزم البيئي على المنشآت الصناعية والسياحية والصحية والسكنية والتجارية، ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة وخطة العمل لإدارتها ومراحلها بكل انواعها، وإدارة أزمات المخلفات الصلبة ودور GIS فيها، بالإضافة إلى التعريف بمفهوم التغيرات المناخية وأسباب حدوثها والنتائج والآثار المترتبة عليها، وتختتم الدورة بالتعريف باستشراف المستقبل والإنذار المبكر في مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار آمنة، إلى أن دورة إعداد دراسات الجدوي القبلية وإعداد المخططات التنموية التي ينفذها برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندي تأتي في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتستهدف الدورة 28 متدرب من فرق التنمية العمرانية علي مستوي المحافظات، لافتاً إلي أن الدورة توضح المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالوثائق التنموية، والمخطط الاستراتيجي العام ومستوياته ومخرجاته، والمخطط التفصيلي ومخرجاته، ومناطق إعادة التخطيط، والمناطق غير المخططة، وتتضمن ايضًا كيفية اختيار وتحديد أولويات المشروعات وذلك من خلال تحديد شركاء التنمية وأصحاب المصلحة، ومعايير تقييم شركاء التنمية وأساليب المشاركة، وتحديد احتياجات المجتمع، واعداد البرنامج الوظيفي للمشروع، كما تتضمن الدورة تحديد البعد المكاني والزمني للمشروعات ذات الأولوية من خلال تحديد أرض المشروع، وإعداد الجدول الزمني لإعداد وتنفيذ المشروعات، ومراجعة التصميمات المعمارية والعمرانية والإنشائية للمشروع، وتختتم الدورة التدريبية بالتعريف بكيفية اختيار وتحديد أولويات المشروع، من خلال التعريف بمفهوم دراسات الجدوي والهدف منها ومكوناتها ومخرجاتها، وقياس الجدوي الاقتصادية للمشروعات وتحليل المخاطر وتحليل المشكلات وكيفية حلها .

ولفت وزير التنمية المحلية، إلي أن دورة برنامج الأتوكاد Autocad يستفيد منها 28 متدرب من المديرين والعاملين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمراني وإدارة المشروعات علي مستوي المحافظات، مشيرًا إلي أن الدورة تستمر لمدة أسبوعين وتركز علي تدريب المتدربين على برنامج الاوتوكاد والتعامل مع جميع أدواته باحترافية والتعريف بالبرنامج الإنشائي وأهميته، والتدريب على جميع أدوات الرسم، ورسم الخطوط العشوائية، وكيفية التعامل مع الماوس ولوحة المفاتيح، ورسم الأشكال الهندسية من (الدائرة، المستطيل، المضلع، المربع)، والتعامل مع أوامر التعديل التي تطرأ أثناء العمل من نقل ونسخ وإزاحة وغيرها، والتعامل مع القياسات المحددة وما هي الخيارات المتوفرة للقياس، والتظليل وكيفية ادخال نص إلى المخطط وكيفية تعديل هذا النص، وأخيرا شرح خيارات الطباعة، وتتضمن الدورة علي تدريبات عملية لتمكين المتدربين لتحقيق الاحترافية.