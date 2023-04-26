الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": الجيش السودانى يتعامل باحترافية رغم خرق الدعم السريع للهدنة

الجيش السوداني
الجيش السوداني

قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن الجيش السوداني يتعامل باحترافية ويسيطر على حوالي 90٪ من المواقع.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن هناك استمرارًا لبعض الأعمال العدائية لقوات الدعم السريع في أحياء العاصمة، رغم سريان هدنة الـ72 التي توسطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية، غير أن الجيش نجح في تقييد حركتها في عدة أماكن بالعاصمة.

ولفت إلى اندلاع مواجهات بين قوات الجيش السودانى والدعم السريع في منطقة الخرطوم بحري، بعدما حاول عدد من عناصر الميليشيا التسلل إلى بعض المناطق للسيطرة على محطات الوقود، فضلًا عن مواصلة عناصر الميليشيا عمليات تفتيش المركبات والسرقة لعدد من البنوك والمراكز التجارية.

وقال إن الجيش يتعامل بحذر مع العناصر المختبئة بالأحياء السكنية في الخرطوم، وحريص على تجنيب المواطنين خطر المواجهات.

وكشف أن القوات المسلحة السودانية تسيطر على أكثر من 90% من المواقع، وأن قناصة الميليشيا تستهدف المواطنين والجيش بحي العمارات.

وذكر أن الخرطوم لا تزال منطقة ملتهبة وتعانى نقصًا بالمواد الغذائية والخدمات، فضلًا عن تقييد حركة المواطنين في أحياء الخرطوم لشعورهم بالخروقات التي قد تحدث خلال الهدنة.

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