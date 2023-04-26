الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": تواصل استقبال القادمين من السودان عبر معبر أرقين

معبر أرقين
معبر أرقين

قال مراسل القاهرة الإخبارية، إن معبر أرقين ما زال يستقبل القادمين من المدن السودانية المختلفة سواء كانوا مصريين أو سودانيين أو من جنسيات أخرى، موضحاً أن هناك أفواجًا موجودة حتى الآن، خارج الحدود المصرية تنتظر السماح لها بالدخول.

وكانت عرضت صفحة "القاهرة الإخبارية" إنفوجراف يستعرض جهود مصر من أجل عودة القادمين من السودان عبر معبر أرقين، حيث تقدم الدولة تسهيلات لمساعدة القادمين من السودان، سواء من المصريين أو مختلف الجنسيات.

 وتعمل الدولة بالتنسيق مع الجانب السوداني لتسهيل عمليات الإجلاء، ومن المقرر أن تدخل عشرات الحافلات من المعبر إلى مصر على مدار اليوم.

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