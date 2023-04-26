الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

تطوير مادة تعمل كمحفز لإنتاج الهيدروجين وتنقية المياه في نفس الوقت

مختبر
مختبر

طور علماء كيميائيون مادة تعمل كمحفز لإنتاج الهيدروجين وتنقية المياه في نفس الوقت من شأنها أن تحدث ثورة في توليد الطاقة وتنقية المياه، وفقا لموقع "phys" الدولي للعلوم والتكنولوجيا.

واكتشف باحثون بجامعة ألبرتا واحدة من كبار الجامعات الأكاديمية البحثية العامة بكندا، حافزًا جديدًا يمكن أن يحدث ثورة في كيفية توليد الطاقة وتنقية المياه، عند وضعه في أي نوع من الماء وتزويده بكمية صغيرة من الطاقة، ينتج المحفز الهيدروجين الذي يمكن تغذيته في خلية وقود لتوليد الكهرباء إلى جانب الماء المقطر الآمن للشرب.

واكتشف المحفز بالكامل تقريبًا عن طريق الصدفة عندما كان أحد المشاركين في البحث روبن هاميلتون، يصنع قطبًا كهربائيًا لطالب جامعي يعمل في مشروع إعادة تدوير الكتلة الحيوية للنفايات، قام بخلط مزيج من المساحيق وسمح لهم بالجلوس طوال الليل في الماء، بهدف إنهاء العمل في اليوم التالي، وعندما عاد في الصباح، كان الخليط يغلي.

وقال هاميلتون، باحث مشارك في قسم الكيمياء: "ينتهي الأمر إلى أنه عندما تخلط هذين الأمرين معًا، فإنهما يتفاعلان ويعملان معًا، وينطلق الهيدروجين".

وأضاف أن المحفز الذي قاموا بإنشائه مصنوع من مادة غير سامة ووفيرة، ومن السهل وغير المكلف إنتاجها ، مما يجعلها بديلاً ميسور التكلفة ويمكن الوصول إليه عن المحفزات الحالية في السو، والتي تتطلب مواد باهظة الثمن وذات إمداد محدود.

يمكن أيضًا استخدام محفزهم مع أي نوع من الماء، وهو عامل آخر يمنحها ميزة على الطرق الحالية لتوليد الهيدروجين، مثل التحليل الكهربائي للماء.

وتابع هاميلتون:"هناك ندرة في المياه الصالحة للشرب وهذه هي أكبر مشكلة في التحليل الكهربائي للماء لتوليد الهيدروجين - عليك استخدام المياه النظيفة".

وواصل:"يمكنك تحويل برك مخلفات الرمال الزيتية إلى وقود قابل للاستخدام أثناء تنقية المياه".

كما أن المحفز يمثل تحسنًا ملحوظًا في المحفزات الحالية المتاحة ، فإنه يحول أيضًا ما هو عادة عملية كثيفة الطاقة إلى شيء يمكن تحقيقه مع درجات حرارة أقل بكثير ومدخلات طاقة أقل.

التكنولوجيا الكهرباء هاميلتون توليد الكهرباء توليد الطاقة هيدروجين

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