فحص 10 حمامات سباحة و12 محطة مياه شرب فى حملات مكبرة بدمياط

كلف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط إدارة صحة البيئة بالمديرية بتكثيف نشاطها بالتنسيق مع مراقبي صحة البيئة التابعين بجميع الإدارات الصحية للمرور الميدانى على جميع حمامات السباحة بنطاق المحافظة.

قامت إدارة صحة البيئة بالمرور على :

10 حمامات سباحة للتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية ، وقياس نسبة الكلور الحر بمياه الحمامات للتأكد من مطابقتها المعايير فى الحدود المسموح بها .

كما تم المرور على 12 محطة مياه شرب وتم سحب 14 عينات طرد محطات للتأكد من مطابقتها للمعايير البكتريولجية والكيميائية حفاظا على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية بمخاطبة الجهات المعنية بالغلق فى حال عدم استيفائها للاشتراطات .

كما تم سحب 157 عينة من الشبكات للتأكيد على جودة مياه الشرب والمرور على 8 محطات غسيل الكلوي وسحب عينات المياه للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمعايير.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، انه تفقد أقسام مستشفي كفر البطيخ (الطوارئ والاستقبال ،الداخلي والعناية المركزة ) للاطمئنان على سير العمل وتوافر المخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية وتأكد من توافر الأمصال واللقاحات وحرص خلال جولته على التحدث مع المرضى وذويهم للتأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.

وشدد وكيل وزارة الصحة على أهمية توافر الأدوية، والمستلزمات الطبية وضرورة الانضباط الإدارى وتواجد أطقم النوبتجيات في أقسام الطوارئ والاستقبال والتاكيد علي فرق خدمة المواطنين بالمتابعة اليومية لرصد أى مشاكل أو شكاوى وسرعة حلها وحسن معاملة المرضي وذويهم.



في سياق آخر ،شنت مديرية الصحة في محافظة دمياط حملات مكثفه للرقابة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة تزامنا مع عيد الفطر المبارك.

وقد أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط على رفع درجه الاستعداد بجميع الاقسام الوقائية وجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة حيث تمت المتابعة على مدار أيام عيد الفطر المبارك ، حيث تم عمل حملات يوميا صباحا ومساءا علي المطاعم وأماكن التجمعات و تكثيف المرور على حوالى 126 منشآة لتداول الأغذية والاأسواق خلال عيد الفطر المبارك .