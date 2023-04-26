بايدن يزور اليابان لحضور قمة "مجموعة السبع"

يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن اليابان في الفترة من 19 إلى 21 مايو القادم للمشاركة في قمة "مجموعة السبع".



وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير: "الرئيس بايدن سيحضر قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان في الفترة من 19 إلى 21 مايو".



وأضافت أن قادة مجموعة السبع سيناقشون خلال القمة مشاكل العالم، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا ودعم كييف.



وستترأس اليابان منصة مجموعة السبع متعددة الأطراف في عام 2023، حيث تعقد القمة رفيعة المستوى في مدينة هيروشيما في الفترة من 19 إلى 21 مايو، وتضم مجموعة الدول السبع أكبر اقتصادات في العالم، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

