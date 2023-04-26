الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مشرعون أمريكيون يعدون قرارًا يطالب بعودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991

أوكرانيا
أوكرانيا

أفاد موقع "ياهو نيوز" بأن مجموعة من المشرعين الأمريكيين عن الحزبين تعتزم تقديم مشروع قرار حول ضرورة مواصلة واشنطن دعم أوكرانيا والسعي لعودتها إلى حدود عام 1991.

 

وحسب معلومات الموقع، فإن الوثيقة تنص على أنه على واشنطن أن تواصل تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا والسعي إلى انتصارها و"استعادة حدودها المعترف بها دوليا في عام 1991".

 

ووتدعو الوثيقة الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات من أجل انضمام أوكرانيا إلى الناتو وإجبار روسيا على دفع التعويضات.

 

ومن بين مقدمي المشروع العضوان الديمقراطيان في مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون وستيف كوهين.

 

ومن المتوقع تقديم مشروع القرار في وقت لاحق من يوم الثلاثاء حسب التوقيت الأمريكي.

 

 ومن المقرر أن تنظر فيها لجنة الشئون الخارجية لمجلس النواب.

 

كما يشير الموقع إلى أن هناك "دعما متزايدا" في مجلس الشيوخ أيضًا لإعداد وثيقة مماثلة.

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