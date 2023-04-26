الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

تظاهر الآلاف من الإسرائيليين
تظاهر الآلاف من الإسرائيليين

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء الثلاثاء، في وسط "تل أبيب"، ضد حكومة بنيامين نتنياهو، وخطتها من أجل إضعاف جهاز القضاء وتقويض "المحكمة العليا".

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عدة شوارع ومفترقات طرق في محيط التظاهرة التي نظمت في شارع "كابلان". وحمل المتظاهرون مشاعل ويافطات تدعو إلى "إنقاذ الديمقراطية".

كما خرجت تظاهرات مماثلة في عدة مدن وبلدات، بالتزامن مع الاحتفالات بما يسمى "عيد الاستقلال"، في الوقت الذي دعا فيه منظمو الاحتجاجات إلى تظاهرات وفعاليات أخرى اليوم الأربعاء.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكلها نتنياهو في ديسمبر، وأعلن الأخير في 27 مارس تعليق الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.

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