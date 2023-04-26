الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد وفيق يكشف عن النجوم الأكثر استفادة فى "سره الباتع"

أحمد وفيق
أحمد وفيق

أوضح الفنان أحمد وفيق، حقيقة اعتبار أدوار الشر هي الحصان الرابح في الدراما، قائلاً:" إن أدوار الشر دائمًا ملفتة، معقبًا: "على سبيل المثال عندما نرى خناقة نقفـ لكن إذا كان فرح نشاور لهم ونمشي".

 

وأضاف أحمد وفيق خلال لقاءه ببرنامج ليالي تن، المذاع عبر فضائية تن، الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي، أن الدور الذي يقدم بشكل جيد من قبل الممثل ويتم إدارته جيدُا من قبل المخرج، فإنه ينجح سواء كان دور خير أو شر.

 

وأشار إلى أن فكرة النجاح من عدمه تتمثل في أنه تم إحاطة الممثل في الظرف الصحيح.

 

وكشف الفنان أحمد وفيق عن النجوم الأكثر استفادة من مسلسل سره الباتع، قائلاً: "إن هناك الكثير استفادوا ، لكن هناك الأكثر استفادة، مثل الفنان أحمد السعدني حيث يأخذ خطوة في غاية الجمال للأمام، بالإضافة إلى الأستاذ أحمد عبدالعزيز الذي يعتبر من مفاجآت مسلسل "سره الباتع" حيث قدم شخصية لم يتوقع أحد أنه سيقدمها، وتحفه فيه، بالإضافة إلى خالد سرحان في غاية الأهمية.

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