الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نص كلمة البابا تواضروس خلال مشاركته فى فيلم تسجيلى بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

البابا تواضروس
البابا تواضروس

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني في جزء من الفيلم التسجيلي الذي أنتجته إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وقال قداسة البابا تواضروس في المقطع الذي ظهر فيه في الفيلم: "في زمن السيد المسيح اُعتبرت سيناء هي الممر القوي الذي جاءت من خلاله العائلة المقدسة إلى أرض مصر، باعتبارها بلد الأمان وأرض الكنانة، وأيضًا الملجأ الآمن الذي تستطيع أن تعيش فيه العائلة المقدسة".

وفي وقت سابق، قدمت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات ورجال القوات المسلحة وجموع المصريين بمناسبة الذكرى الواحدة والأربعين لتحرير أرض سيناء الغالية.

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