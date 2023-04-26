الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البطولة المطلقة فكرة تجارية .. أحمد وفيق يوضح الفرق بين الأعمال الجماعية والبطولة الفردية

أحمد وفيق
أحمد وفيق

أوضح الفنان أحمد وفيق، الفرق بين الأعمال الجماعية والبطولة الفردية، قائلاً: "الفن جماعي والجهد الفردي هباء". 

وأضاف الفنان أحمد وفيق، خلال لقاءه ببرنامج “ليالي تن”، الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي، عبر فضائية تن، أن العمل الجماعي هو الذي يظل، لافتًا إلى أن فكرة البطل الأوحد أو البطولة المطلقة هي فكرة تجارية، معقباً:" فكرة ممثل مشهور وأصبح نجم، فإحنا عايزين نعمل حاجة عشان نبيع الرجل ده". 

وأشار إلى أن أعظم أشياء من الممكن أن يقدمها النجم السوبر، هو عندما يقدم عمل جماعي متقن، أما الأعمال التي يقدمها وحده يقدمها كأنه ينتحر، معقباً:"عمرك ما هتلاقي عمل لنجم أوحد ومعلق في الذاكرة". 

وتابع: "كل أساتذتنا والأباطرة سنجد أعلى أعمالهم التي كان بها  رائحة الجماعية، أينعم يوجد البطل الأول، لكن هناك أيضا ًجماعية".

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