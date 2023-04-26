أحمد وفيق يوضح الغرض من طرح موضوع الحقن المجهرى فى مسلسل "جميلة"

أوضح الفنان أحمد وفيق، الغرض من طرح موضوع الحقن المجهري في مسلسل جميلة، قائلاً: "إن هذا الموضوع لإثارة الحدث، لكن ليس هذه هي المسألة الأصلية".

وأضاف أحمد وفيق خلال لقائه ببرنامج ليالي تن، المذاع عبر فضاية تن، أن الطبيعي في قضية الحقن المجهري هو وجود رقابة، معقبًا: "الحمد لله إننا في عصر الـ DNA، بحيث لن يسمح لك أن تتغش، إلا بحيل شيطانية".

وأوضح أن الأصل هو إثارة مسألة، وهي الحمل والنسب، وخطورة هذا الموضوع، لافتاً إلى أن مسلسل جميلة أضاف مسألة فقهية ومسألة قانونية في نفس الوقت، معقباً:" ليس قضيتي كممثل أن أحلها، لكن قضيتي أن أطرحها وأناقشها، لكن يوجد مجلس شعب وفقهاء ومسؤولين وقانونيين هم المعول عليهم المجيء بحل، لأنها مشكلة العصر".