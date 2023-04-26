حزب الإصلاح والنهضة: عملية إجلاء المصريين من السودان سيتحدث عنها التاريخ

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الدولة المصرية قدمت نموذجا رائعًا يدعو للفخر ويوضح قوة الدولة المصرية وحكمتها، فيما يتعلق بملف الأزمة السودانية.

وأضاف عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، أن الدولة المصرية تضع أبنائها نصب أعينها في كل الأحداث، حتى لا يصيبهم أي مكروه، لافتاً إلى أن هناك عملية إجلاء كبيرة للمصريين من السودان، كما يوجد تحركات لإدارة الأزمة في وضع شديد الصعوبة والتعقيد".

وأوضح أن الرئيس فور حدوث الأزمة، كون خلية لإدارة الأزمة وأدارها بنفسه على مدار الساعة، وعقد اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتقدير الموقف.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تحركت على الفور لإجلاء الجنود عبر عملية سيتحدث عنها التاريخ وتدرس في المعاهد العسكرية، وربما يكون فيها شكل من أشكال الدراما، حيث تم نقلهم بشكل سريع، على الرغم من كونها عملية شديدة التعقيد، وشاركت فيها كل أجهزة الدولة.