الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عقبة قانونية تصعب مهام رونالدو فى النصر السعودى

رونالدو
رونالدو

كشف الخبير القانوني أحمد الشيخي أن نادي النصر السعودي ممنوع من تسجيل اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب مديره الفني السابق، روي فيتوريا.

وكتب أحمد الشيخي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "انضم ‎النصر لقائمة الأندية السعودية الممنوعة من التسجيل بسبب عدم الالتزام؛ وذلك لعدم دفع المبالغ المحكوم بها للسيد ‎فيتوريا ومساعديه رغم انتهاء المهلة المحددة، لينضم النصر لأندية أخرى من ضمنها الاتحاد والأهلي والشباب".

وفي وقت سابق، طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، من إدارة النادي، تدعيم صفوف الفريق بـ3 صفقات من العيار الثقيل لمعاونته خلال الفترة المقبلة من أجل المنافسة على البطولات.

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