إصابة ٨ أشخاص فى تصادم سيارتين ميكروباص بطريق دسوق كفر الشيخ

كشف مصدر أمني عن إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص، على طريق "كفر الشيخ - فوه"، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى دسوق العام.

تلقت غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، ومديرية الصحة، وإسعاف كفر الشيخ، إشارة تفيد بإصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة، بسبب تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق "كفر الشيخ - فوه"، وتم نقل المصابين لمستشفى دسوق لتلقى الإسعافات اللازمة.

و باخطار اللواء مساعد وزير الداخلية مدير الأمن أمر بتحرير المحضر اللازم و إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.