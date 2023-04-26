الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة ٨ أشخاص فى تصادم سيارتين ميكروباص بطريق دسوق كفر الشيخ

الحادث
الحادث

كشف مصدر  أمني عن إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص، على طريق "كفر الشيخ - فوه"، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى دسوق العام.

 

تلقت غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، ومديرية الصحة، وإسعاف كفر الشيخ، إشارة تفيد بإصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة، بسبب تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق "كفر الشيخ - فوه"، وتم نقل المصابين لمستشفى دسوق لتلقى الإسعافات اللازمة.

 

و باخطار اللواء مساعد وزير الداخلية مدير الأمن أمر بتحرير المحضر اللازم و إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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إصابة ٨ أشخاص فى تصادم سيارتين ميكروباص بطريق دسوق كفر الشيخ

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