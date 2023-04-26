الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير أمريكى: مصر بين أفضل الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمار الأجنبى

الاستثمار
الاستثمار

أفاد تقرير أمريكي بأن مصر من بين أفضل الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمار الأجنبي في إفريقيا بسبب جهود الدولة نحو تهيئة مناخ الاستثمار من خلال القوانين والتشريعات التي تدعم بيئة ريادة الأعمال.

وقال موقع "بيزنس إنسايدر"الأمريكي إن مصر جاءت ضمن أوائل البلدان الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصنيف الأسواق الناشئة، وفقاً لمؤشر “ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023" الصادر عن "كيرني"، وهي شركة استشارات إدارية عالمية.

واستند الموقع في تقييمه إلى النمو القوي الذي شهدته مصر وتعزيزها لبيئة أعمال جاذبة للاستثمار، وكذلك الجهود المبذولة من الحكومة لتهيئة بيئة عمل الشركات الناشئة وتيسيرها، على الرغم من الأزمات والتحديات الدولية التي تواجهها البلاد بما في ذلك تداعيات التضخم العالمي.

وأشار الموقع إلى جهود الحكومة المصرية في تحسين بيئة الأعمال في البلاد، وجهود الدولة نحو تهيئة مناخ الاستثمار من خلال القوانين والتشريعات التي تدعم بيئة ريادة الأعمال، ما أدى إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات متعددة.

وتابع التقرير: خطت مصر خطوات واسعة لتحسين مناخها الاستثماري، مثل إصدار قانون استثمار جديد يهدف إلى تحسين الشفافية والقدرة على التنبؤ للمستثمرين.

ولفت إلى أن هيمنة الأسواق المتقدمة على المراكز الأولى في مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023، يعكس التحدي الذي تواجهه الاقتصادات الناشئة في جذب اهتمام المستثمرين.

واحتلت غانا الدولة المرتبة الخامسة بين تصنيفات الأسواق الناشئة، ما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي.

وسلط التقرير الضوء على الصين والهند والإمارات وقطر وتايلاند والسعودية من أفضل ستة أسواق ناشئة جاذبية للمستثمرين، واحتلت البرازيل والمكسيك والأرجنتين وماليزيا وإندونيسيا والفلبين وفيتنام مرتبة عالية.

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