خبير اقتصادى: السودان خلال السنوات الأخيرة يعانى انعدام الأمن الغذائى

كشف الخبير الاقتصادي السوداني، عبدالوهاب جمعة، عن آخر تطورات الأوضاع في الأراضي السودانية، من الناحية الاقتصادية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الثلاثاء، إن السودان خلال السنوات الأخيرة يعاني انعدام الأمن الغذائي.

وأضاف أن السودان دولة غنية بالموارد الطبيعية منها الزراعية بالأرض الخصبة والثروة الحيوانية، والمعدنية، والنباتية، والمائية، ويعتمد السودان بشكل رئيسي على الزراعة التي تمثل 80٪ من نشاط السكان. ويعتمد أيضًا على الصناعة، وخصوصًا الصناعات الزراعية.

وأكد أنه رغم كل تلك الثروات والإمكانات، إلا أن نصف الشعب السوداني يقع تحت خط الفقر ويستورد السودان 50% من القمح، وبنك مركزي يكاد يخلو من احتياطيات النقد الأجنبي ويزيد معدل البطالة فيها عن 66% في دولة عدد سكانها في حدود 47 مليون مواطن، ولا توجد بنية تحتية أو طرق أو هيكل اقتصادي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والعربية في السودان.