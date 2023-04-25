مسئول بـ"نظام البشير" يعلن مغادرة عدد من القيادات المحتجزة سجن كوبر

خرج عدد من قيادات النظام السوداني السابق من سجن كوبر، وفقًا لما قاله أحمد هارون، المسئول السوداني السابق في نظام عمر البشير.

وقال هارون في تسجيل صوتي نشرته قناة "العربية"، إنه غادر سجن كوبر مع مسئولين سابقين آخرين وأنهم سيوفرون الحماية لأنفسهم.

وأضاف هارون أنه مستعد هو والمسئولون السابقون الآخرون للمثول أمام القضاء عندما يضطلع بدوره.

ويحتجز في سجن كوبر الرئيس السوداني السابق، عمر البشير وكبار نوابه.

وقال مصادر لـ"العربية"، إن الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه بكري حسن صالح في المستشفى العسكري بالخرطوم.