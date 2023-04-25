الكشكى يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" أهداف ميليشيا الدعم السريع من تضليل الرأى العام

كشف الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ورئيس تحرير الأهرام العربي، عن تطورات الأزمة السودانية بين طرفي الصراع، وهدف ميليشيا الدعم السريع من تضليل الرأي العام.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الثلاثاء، إن الحرب النفسية في السودان هدفها تضليل الرأي العام، موضحًا أن ذلك أسلوب للحرب منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف، أن الثورات الملونة تقوم على نفس النهج من اللاعنف الذي يقوم على المعلومات الكاذبة كما حدث في العراق في 2003 أن العراق مخزن لأسلحة الدمار الشامل وتصدير هذه المعلومات المغلوطة للرأي العام العالمي.

وأشار، إلى أن ذلك هو هدف ميليشيا الدعم السريع من خلال استغلال آلات الإعلام والبيانات المغلوطة، والكاذبة التي تنطلق من أجل تضليل الرأي العام ونشر الإحباط بين الأشقاء العرب في السودان.