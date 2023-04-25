الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمود عبدالمغنى: مسلسل "حضرة العمدة" خاطب العادات والتقاليد المتوارثة

محمود عبدالمغني
محمود عبدالمغني

أعرب الفنان محمود عبدالمغني، عن سعادته بالاشتراك في مسلسل "حضرة العمدة"، قائلًا: "استمتعت كثيرًا بالعمل مع المخرج عادل أديب، وهي أول مرة نعمل مع بعضنا، لكني استمتعت جدًا على المستويين الشخصي والفني، لأنه من نوعية المخرجين الذين يحبون الممثل ويخرجون منه أفضل شيء، كنت ببقى عايز أروح اللوكيشن أو التصوير بسبب المخرج وتعامله معنا".

وأضاف عبدالمغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي: "دوري كان داعمًا لروبي في المسلسل، لأننا كنا على نفس الخط، مع اختلاف الظروف والمأساة وكل واحد كان بيدور على نفسه وعلى ذاته داخل قرية تل شبورة".

وأوضح، أن مسلسل "حضرة العمدة" خاطب العادات والتقاليد  المتوارثة في الصعيد أو الفلاحين والحضر، لافتًا إلى أن المسلسل اهتم بالتركيز على المشكلات إما بطرح المشكلة والحل أو طرحها فقط".

وأكد أن المسلسل كان يطرح مشاكل كثيرة جدًا ويبحث عن حلول كثيرة ما بينه وبين المتفرج، حيث لم يكن هدفه الحديث عن تمكين المرأة فقط، معقبًا: "المخرج عادل أديب عرف يحكي الحدوتة ببساطة بدون أي تعقيدات".

وعن ردود أفعال الجمهور، أكد أن الناس كانوا يقولون إن الدور مختلف على شخصيتي، لافتًا إلى أن مقياس الاختيار بالنسبة له هو التغيير وعمل أدوار تفيدني وتفيد الناس، وعشان كده أتأنى كتير في أدواري ومش بعرف أعمل أي حاجة".

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