الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البريميرليج: أستون فيلا وولفرهامبتون يواصلان انتصاراتهما على فولهام وبالاس

وولفرهامبتون
وولفرهامبتون

فاز فريق وولفرهامبتون على ضيفه كريستال بالاس 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم وولفرهامبتون بهدف سجله يواكيم أندرسون، لاعب كريستال بالاس، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثالثة، وأضاف روبين نيفيز الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف خلف كريستال بالاس الذي توقف رصيده عند37 نقطة في المركز الثاني عشر.

في لقاء آخر، تغلب أستون فيلا بهدف نظيف على نظيره فولهام ليرفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الخامس بينما وقع فولهام في المركز التاسع بـ 45 نقطة.

هدف اللقاء الوحيد سجله المدافع مينجز في الدقيقة 21 من زمن اللقاء.

واختتمت مباريات اليوم بتعادل ليستر سيتي مع ليدز يونايتد بهدف لكل فريق، حيث تقدم ليدز عن طريق سنسيترا في الدقيقة 20 وتعادل جيمي فاردي في الدقيقة 80.

التعادل رفع رصيد ليدز إلى 30 نقطة في المركز الـ 16، بينما وقع ليستر في المركز الـ17 بـ 29 نقطة.

وولفرهامبتون بالاس الدورى الانجليزى استون فيلا فولهام

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