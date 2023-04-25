الداخلية يخطف فوزًا قاتلاً من فيوتشر في 90+

حقق فريقا الداخلية فوزًا مهمًا على حساب فيوتشر بهدف في الدقيقة 89 من اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد الأهلي والسلام ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز هدف اللقاء عبدالرحمن البنوني في المباراة التي جمعت الفريقين الليلة على استاد الأهلى والسلام، من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

بهذا الفوز رفع فريق الداخلية رصيده عند ٢٥ نقطة من 26 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى ٥ مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر ٢١ لقاء أخر، وسجل لاعبو الداخلية ٢٢ هدفا واستقبلت شباكهم 31 هدفا.

بينما تجمد رصيد فيوتشر عند النقطة 49 ومازال في المركز الثانى بعدما خاض فيوتشر 25 مباراة، حيث فاز فى 13 لقاء وتعادل فى ١٠ مباريات وخسر في مباراتين وسجل لاعبو فيوتشر ٢٩هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

بهذه النتيجة يقرب فيوتشر الوصيف في جدول الترتيب الأهلي المتصدر بفارق كبير عن حسم الدوري رسميًا خلال الجولات المقبلة.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول الدوري بـ 53 نقطة وبفارق 4 نقاط عن فيوتشر الوصيف وله 4 مؤجلات بعد العودة من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي الأسبوع المقبل مع الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

في مباراة أخرى بالجولة الثالثة والعشرين، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين فريق البنك الأهلي وضيفه المصري.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. وشهدت المباراة طرد عمرو موسى لاعب المصري في الدقيقة 74.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس عشر كما رفع المصري رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع.