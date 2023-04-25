الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الداخلية يخطف فوزًا قاتلاً من فيوتشر في 90+

فيوتشر
فيوتشر

حقق فريقا الداخلية فوزًا مهمًا على حساب فيوتشر بهدف في الدقيقة 89 من اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد الأهلي والسلام  ضمن  المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز هدف اللقاء عبدالرحمن البنوني  في المباراة التي جمعت الفريقين  الليلة على استاد الأهلى والسلام، من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

بهذا الفوز رفع فريق الداخلية رصيده عند ٢٥  نقطة من 26 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى ٥ مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر ٢١ لقاء أخر، وسجل لاعبو الداخلية  ٢٢ هدفا واستقبلت شباكهم 31 هدفا.

بينما تجمد رصيد فيوتشر عند النقطة 49 ومازال في المركز الثانى  بعدما خاض فيوتشر 25 مباراة، حيث فاز فى 13 لقاء وتعادل فى ١٠ مباريات وخسر  في مباراتين وسجل لاعبو فيوتشر ٢٩هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

بهذه النتيجة يقرب فيوتشر الوصيف في جدول الترتيب الأهلي المتصدر بفارق كبير عن حسم الدوري رسميًا خلال الجولات المقبلة.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول الدوري بـ 53 نقطة وبفارق 4 نقاط عن فيوتشر الوصيف وله 4 مؤجلات بعد العودة من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي الأسبوع المقبل مع الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

في مباراة أخرى بالجولة الثالثة والعشرين، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين فريق البنك الأهلي وضيفه المصري. 

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. وشهدت المباراة طرد عمرو موسى لاعب المصري في الدقيقة 74.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس عشر كما رفع المصري رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع.

فيوتشر عبدالرحمن البنوني الدوري الممتاز فيوتشر عند النقطة ٤٩ رصيد فيوتشر

الأكثر قراءة

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

عائدون من السودان: جهود الدولة لضمان سلامتنا نالت إعجاب كل الجاليات

"سكاى نيوز": وصول طائرة قادمة من السودان تقل رعايا جزائريين لمطار هوارى بومدين

كيفية الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي وقيمة زيادة المعاش الجديدة

"مستقبل وطن": مصر استطاعت بحكمتها وثقلها إجلاء رعاياها من السودان

بعد قرار تطبيق التوقيت الصيفي 2023.. تعرف على التغييرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

محمد رفعت

المُحرض الرياضى!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة