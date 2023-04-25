حنان مطاوع عن طقوس العيد: "بنفرقع بُمب أنا وبنتى"

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن كيفية قضائها للعيد في الحاضر والماضي، قائلة: "بقضيه مع بنتي أماليا، كل الاهتمام بها، وأجيب لها لبس العيد والعيدية".

وأضافت مطاوع خلال لقائها ببرنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنها قبل أن تنجب بنتًا كانت تحرص على أخذ العيدية، معقبة: "وأنا طويلة كدة لازم آخد العيدية من مامتي وخالتي الله يرحمها وجوزي، حتى لو 50 جنيهًا أو 20 جنيهًا أنا راضية، بحس إني لسه صغيرة، بكذب على نفسي ومصدقاها، لكن دلوقتي خلاص أنا إللي بقيت أدي العيدية".

وأشارت إلى أن كل التركيز على ابنتها أماليا، حيث تبحث عن مكان مناسب تلعب به سواء كانت تلعب في البيسين أو البحر أو تتنطط، معقبة: "إحنا في رمضان لازم نجيب فانوس رمضان عشان أماليا تحس بالموضوع ده، وكان كل يوم لما المدفع يضرب تقولي الأذان أذن، يلا أفطر، هي فاهمة الطقوس دي، وده مهم جدًا بالنسبة لي، حتى بنجيب لها بُمب وبنفرقع أنا وهي".